

Adalar mevkiinde hava sıcaklığının yükselmesiyle vatandaşlar Porsuk Çayı kenarına akın etti. Yoğun kalabalığı gören 10 yaşındaki Suriyeli Cuma Babaali mendil satabilmek için çayın kenarına indi. Bu sırada bir köpekten korkan Cuma Babaali suya düştü. Yüzme bilmediği gözlenen çocuk, suyun içinde çırpınmaya başladı. Suya batıp çıkan çocuğun yardımına Porsuk Çayı kenarında oturan gençler koştu. Suriyeli Cuma Babaali gençlerin elini tutarak, ölümden son anda kurtuldu. Yaşanan olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.







Ölmekten son anda kurtulan talihsiz çocuk mendil satmak için çayın kenarında dolaştığını söyleyerek, “Abi mendil satıyorum. Kardeşim var benim. Ekmek alacağım. Yok abi, köpek var. Korktum ben. Böyle yaptım. Bu abla böyle çıkardı. Suriye, Halep” ifadelerini kullandı.







kaynak:milliyet