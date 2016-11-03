ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR YARIM GÜN
Eskişehir'de eğitime su kesintisi engeli. Valilik, 4-5 Kasım'da uygulanacak su kesintisi nedeniyle kent merkezinde yarın eğitime yarım gün ara verilmesini kararlaştırdı.
Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (ESKİ) 4-5 Kasım'da uygulanacak su kesintisi nedeniyle, kent merkezinde yarın eğitime yarım gün ara verilmesine karar verdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ESKİ'nin duyurusunda, yarın saat 07.00'de başlayacak su kesintisinin şehrin yüksek yerlerinde 14.00'ten itibaren hissedileceğinin ve 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'ye kadar süreceğinin belirtildiği hatırlatıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar