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eskişehir'de yarın okullar yarım gün

ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR YARIM GÜN

Eskişehir'de eğitime su kesintisi engeli. Valilik, 4-5 Kasım'da uygulanacak su kesintisi nedeniyle kent merkezinde yarın eğitime yarım gün ara verilmesini kararlaştırdı.

Tarih : 03 Kasım 2016, 15:06
Puan Ver : Eskişehir'de Yarın Okullar Yarım Gün(6/10)7


Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (ESKİ) 4-5 Kasım'da uygulanacak su kesintisi nedeniyle, kent merkezinde yarın eğitime yarım gün ara verilmesine karar verdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ESKİ'nin duyurusunda, yarın saat 07.00'de başlayacak su kesintisinin şehrin yüksek yerlerinde 14.00'ten itibaren hissedileceğinin ve 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'ye kadar süreceğinin belirtildiği hatırlatıldı.








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