Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 54 kilo esrar, 55 gram kokain, 2 bin 983 adet uyuşturucu hap ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi yakalandı.



Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu; Eskişehir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirip toptan piyasaya sürüleceği bilgisini alan polis ekipleri, H.T.(53) ve Z.O. (55) isimli şahısları takibe aldı. Üç günlük takipler sonucu yakalanan şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 54 kilo 770 gram esrar maddesi, 55 gram kokan maddesi ve 2 bin 983 adet uyuşturucu hap ile ile 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.







kaynak:haberler