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ESKİŞEHİR'DE SPORCULARI TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 16 YARALI


ESKİŞEHİR'DE SPORCULARI TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 16 YARALI
Tarih : 17 Aralık 2015, 11:26
Puan Ver : Eskişehir'de Sporcuları Taşıyan Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 16 Yaralı(8/10)8


Osmangazi Üniversitesi Rugby takımını Antalya' ya götürmekte olan üniversiteye ait midibüs, Eskişehir Seyitgazi karayolunun 25'nci kilometresinde yolun kaygan olması nedeniyle şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 sporcu hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.



1 ÖLÜ 16 YARALI



Alınan bilgiye göre, sporcuları Antalya'da bir müsabakaya götüren Ahmet Ağır'ın kullandığı 26 RD 034 plakalı midibüs, Seyitgazi ilçesi Taşlık mevkisinde devrildi. Kazada, sporculardan Mehmet Yağcı (23) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Ağır ile araçta bulunan 13 kişi yaralandı.








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