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ESKİŞEHİR'DE POLİS, BEŞİKTAŞ TARAFTARINA TOMA VE BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ


Eskişehir'de Polis, Beşiktaş Taraftarına TOMA ve Biber Gazıyla Müdahale Etti
Tarih : 07 Ocak 2018, 02:50
Puan Ver : Eskişehir'de Polis, Beşiktaş Taraftarına Toma Ve Biber Gazıyla Müdahale Etti(6/10)2

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Eskişehir Basket ile karşılaşan Beşiktaş Sompo Japan taraftarına polis TOMA ve biber gazı ile müdahale etti.

TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Eskişehir Basket ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya geldi. Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.OYUN 20 DAKİKA DURDU

Karşılaşma öncesinde her iki takım seyircisi de takımları lehine tezahüratlarda bulunurken, zaman zaman salon içerisinde gerilim de yaşandı. İkinci periyodun sona ermesiyle çıkan olaylara özel güvenlik görevlileri ve polisler müdahale etti. Karşılaşmanın 31. dakikasında salonda çıkan olaylar dolayısıyla mücadele hakem tarafından durduruldu.

Yaklaşık 20 dakika duran oyun, Beşiktaşlı taraftarların salondan çıkarılması ile devam etti.BİLETLİ TARAFTARLAR SALONA ALINMADI

Öte yandan, İstanbul'dan Eskişehir'e karşılaşmayı izlemeye gelen Beşiktaş taraftarları da iddiaya göre salona alınmadı. Duruma tepki gösteren taraftarlar, polisle karşı karşıya geldi. Polisin uyarılarına uymayan taraftarlar, polislere yerdeki mazgalları ve ellerinde bulunan su şişelerini fırlattı. Polis ekipleri, çıkan olaylara TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Çıkan olaylar, bir süre sonra yatıştırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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