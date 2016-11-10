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eskişehir'de otobüs kazası: 1 ölü 29 yaralı

ESKİŞEHİR'DE OTOBÜS KAZASI: 1 ÖLÜ 29 YARALI

Eskişehir haber! Eskişehir'de otobüs kazası meydana geldi ve kazada 1 kişi hayatını kaybederken 29 kişi de yaralandı. Kaza, yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpmasıyla meydana geldi. İşte son dakika Eskişehir haberleri ve kazanın ayrıntıları...

Tarih : 10 Kasım 2016, 09:27
Puan Ver : Eskişehir'de Otobüs Kazası: 1 Ölü 29 Yaralı(8/10)9


Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. İşte Eskişehir haberleri ve otobüs kazasının ayrıntıları...



Kaza, gece yarısı Sivrihisar- Ankara karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Eskişehir yönüne giden M.K. yönetimindeki demir levha yüklü 06 JSV 17 plakalı TIR'a yine aynı yönde giden M.K. yönetimindeki 16 NED 98 plakalı yolcu otobüsü arkadan çarptı. Kazada, otobüsün muavini 24 yaşındaki Gökhan Kara kaza yerinde öldü, 29 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Sivrihisar, Eskişehir ve Yunusemre Devlet ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade edildi. Kazada ölen Gökhan Kara'nın cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



 



kaynak:yenişafak








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