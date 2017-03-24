ESKİŞEHİR'DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU
Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mahmudiye ve Çifteler ilçesinde, "gasp, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçları işledikleri iddia edilen suç örgütü elebaşı C.E. ve üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, cumhuriyet savcılığından alınan izinle Eskişehir merkez ile Çifteler ve Mahmudiye'de örgüt üyelerinin bulunduğu belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Örgüt üyeleri S.T. (43), A.U. (30), E.K. (28) ve Y.S. (47) yakalandı. Örgüt elebaşı C.E. ile örgüt üyesi O.C. ise belirlenen adreslerde bulunamadı.
Gözaltına alınan zanlıların evlerindeki arama ve kontrollerde 1 dolar, 2 flash bellek, 6 cep telefonu, birer kuru sıkıdan bozma tabanca, bilgisayar, fişek ve bıçak ele geçirildi.
kaynak:sabah
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