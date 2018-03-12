Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Altınordu deplasmanda Eskişehirspor'u 4-2 yendi. Maçta dakikalar 84'ü gösterirken iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı.

Futbolcular arasındaki sert tartışma arbedeye dönüşürken, Eskişehirsporlu taraftarların bir kısmı sahaya indi. Sahaya giren taraftarlar Altınordulu futbolcuların üzerine yürürken, Eskişehir futbolcuları 2-3 dakika duran maçta kendi taraftarlarını zor sakinleştirdi.

TARAFTARI, KALECİ KAYACAN ENGELLEDİ

Altınordulu futbolculara saldıran Eskişehirli taraftarlardan biri Altınordulu futbolcu Hasan Hatipoğlu'na fiziki müdahalede bulundu. Eskişehirspor'un kalecisi Kayacan Erdoğan tarafından engellenen taraftar, daha sonra güvenlik güçlerinin gelmesiyle sahanın dışına çıkartıldı.

Sahaya giren diğer taraftarlar da Altınordulu oyunculara saldırma teşebbüsünde bulunurken, Eskişehirsporlu oyuncular tarafından engellendi.

ESKİŞEHİRLİ YÖNETİCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Eskişehirspor - Altınordu karşılaşmasında saha içerisinde görevli olan Eskişehirspor Kulübü yöneticilerinden, kulüp eski başkanlarından Aydın Begiter'in oğlu Altan Begiter aniden rahatsızlanarak yere yığılıp kaldı. Epilepsi rahatsızlığı olduğu belirten Begiter ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan Eskişehirspor - Altınordu maçının 40'ıncı dakikasında saha içerisinde tribünlere yakın yerde duran Eskişehirspor Kulübü'nün tesislerden sorumlu İdari Asbaşkan Altan Begiter aniden yere yığıldı. Epilepsi rahatsızlığı olduğu bildirilen Begiter'e ilk müdahaleyi sahada bulunan 112 ambulansında görevli sağlık ekibi yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Tribünde olan baba Aydın Begiter de oğluna yapılan müdahaleyi uzaktan izledi. Altan Begiter, ambulansla yakındaki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aydın Begiter de Eskişehirsporlu yöneticilerle birlikte hastaneye gitti.

Kaynak: haberinburada