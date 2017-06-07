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ESKİŞEHİR'DE MİT'LE ORTAK OPERASYON: 23 GÖZALTI


ESKİŞEHİR'DE MİT'LE ORTAK OPERASYON: 23 GÖZALTI
Tarih : 07 Haziran 2017, 17:19
Puan Ver : Eskişehir'de Mit'le Ortak Operasyon: 23 Gözaltı(8/10)7


FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Hava Kuvvetleri içerisindeki işçi-sivil memur yapılanması ve bu yapılanmanın sivil imamlarına yönelik olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, MİT Bölge Müdürlüğü ile müşterek yürütülen çalışmalar neticesinde bu Sabah operasyon düzenledi. Operasyonda, 22'si Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'nda çalışan işçi ve sivil memur, 1'i de eski öğretmen olan 23 kişi yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda FETÖ/PDY terör örgütünün propagandasını içeren çok sayıda Kitap, dergi, doküman ve dijital veriler ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere TEM şubesine götürüldü.



 



kaynak:milliyet








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