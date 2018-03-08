Eskişehir'de Kadınlar Futbol Ligi müsabakasının bitiş düdüğü ile birlikte erkek antrenör karşı takımın kadın oyuncusuna saldırdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Kadınlar Futbol Ligi'nde oynanan Eskişehir Çamlıca Gençlik Spor Kulübü ve Eskişehir Öncü Spor Kulübü arasındaki maçta yaşandı. Maçı 2-0 önde götüren Çamlıca Gençlik Spor Kulübü yedek kulübesi, iddialara göre karşı takımın antrenörü Rıfat Çiçek tarafından sözlü hakaretlere maruz kaldı. Bitiş düdüğü ile birlikte Rıfat Çiçek ve öğrencileri, maç içerisindeki bir pozisyonu öne sürerek, Çamlıca Gençlik Spor Kulübü oyuncularının üzerine yürüdü. Daha sonra Çiçek tarafından Aslı Güllü isimli oyuncuya yumruk atıldı. Aslı Güllü olayın ardından hastanede tedavi altına alınırken, darp raporu alarak taburcu oldu. Aslı Güllü ve Çamlıca Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Pınar Konca, olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

"7-8 KİŞİ TEKMELEDİ"

Olayda yaşadıklarını anlatan Aslı Güllü, 7-8 kişi tarafından tekmelendiğini söyledi. Şikayetçi olacaklarını söyleyen Güllü, "Her şey maç bitince oldu. Laflar ve sözler maçın ortasından bu yana devam ediyordu. Kalabalığın içerisinde yerde kaldım. Oradan nasıl çıktığımı bile hatırlamıyorum. Ne olduğunu da birden anlamadım ve polisler felan sahaya girdi. O an fotoğraflar çekilmiş ama çeken kişiyi bile görmedim. Zaten maç içerisinde sürekli karşı taraftan sözlü laflar yiyorduk. Kendi hocamız zaten bunlara meyil etmemizi söyledi. Sözlü olarak da biz bir şey söylemedik. Ama karşı taraftan çok hakaret yedik. Maçın bitiş düdüğü ile olaylar uzamaya başladı. Yine laflar yedik ve karşı taraftan arkadaşıma saldırı oldu. O sırada bana saldırdılar. Ben zaten bir kişi ile uğraşırken 7-8 kişinin altında birden kaldım. Göğsüme darbe oldu, tekmeler yedim, gözümde morluk oldu. Karşı takımın hocası da yumruk attı. Hastaneden darp raporu aldım. Olayın ardından kendimi kötü hissettim, mod olarak da düştüm. Hayata karşı bakış açım bile birden değişti. Kendimi toparlamam çok zor oldu. Karşı takımın antrenörü de beden eğitimi öğretmeni. Böyle olmasını hiç istemezdik. Hele hele bir erkeğin bir kadına şiddette bulunması hiç hoş değil. Şikayet etmeyi düşünüyoruz. Bunu istiyorum çünkü yaptıkları yanına kalmasın. 45 günlük bir hak mahrumiyeti cezası aldı. Bence bu yeterli değil. Daha fazla ceza alsa yapmayı bir daha düşünmezdi. Kadınlarla konuşurken de daha dikkatli olurdu diye düşünüyorum" dedi.

"BİZ AYIRAN TARAF OLMAK İSTEMEDİK"

Çamlıca Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Pınar Konca ise, yapılanların spora yakışmadığını belirtti. Sporda şiddetin bir antrenör tarafından yapılmasının kabul edilemeyeceğini dile getiren Konca, "Bu sene talihsiz bir yıl geçirdik. Bunun üzerine bir de talihsiz bir gün geçirdik. Maçta 70. dakikaya kadar 2-0 öndeyken, bir anda maç 2-2 oldu. Karşımızdaki takım Eskişehir'in bir başka kulübü ve sanırım biz 70. dakikaya kadar önde olunca sinirlerine hakim olamadılar. Maç içerisinde zaten sözlü tacizlerde bulunuldu. Hoş ve doğru olmayan kelimeler tarafıma ve sporcularıma yönelik kullanıldı. Karşı takımdaki antrenörü bir kere uyardım. O sırada sahaya polisler geldi ama sözlü tacizler devam etti. Maç sonunda kendi sporcuma bir darbe geldi, onun sonucunda ortalık karıştı. Biz ayıran taraf olmak istedik ama karşı taraf maalesef 'Bir de ben vurayım' diyen taraf oldu. Bir sporcuma tekme, diğerine yumruk attı. TFF tarafından 45 günlük bir hak mahrumiyeti cezası yedi kendileri ama biz bunun peşini bırakmak istemiyoruz. Evet ne kadar onaylamasam da sözlü tacizler olabiliyor ama bu kadın oyuncuya daha doğrusu herhangi bir sporcuya vurulması kabul edilemez. Biz kadınları spor camiasının içerisine güzelleştirsin, kibarlaştırsın diye sokuyoruz. Bu tarz olaylar olsun diye değil" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada