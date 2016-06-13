O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

eskişehir'de ilk kez 'vaşak' görüldü

ESKİŞEHİR'DE İLK KEZ 'VAŞAK' GÖRÜLDÜ

Eskişehir’in yaban hayatını fotoğraflayan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi Orman Mühendisi Emir Özay, kentte ilk kez yaban kedisi ve vaşak görüntüledi.

Tarih : 13 Haziran 2016, 10:58
Puan Ver : Eskişehir'de İlk Kez 'vaşak' Görüldü(9/10)11


Eskişehir sınırları içinde bulunan büyük memeli hayvan türlerinin ve popülasyon yoğunluklarının fotokapan yöntemi ile tespit edilmesine ilişkin araştırmada sonuçlar alınmaya başlandı.



İl genelinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler doğrultusunda ormanlık alanda yapılan fotokapan çalışmalarında birçok yaban hayvanı türü tespit edilerek kayıt altına alındı. Yapılan çalışmalar kapsamında varlığı bilinen bozayı, kurt, kızıl geyik, yaban domuzu, yaban tavşanı, kızıl tilki, çakal, sansar, saz kedisi ve porsuğun yanı sıra yaban kedisi ve vaşak ise ilk kez tespit edilerek fotoğraflandı.










Etiketler: Eskişehir  De  İlk  Kez    Vaşak    Görüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER