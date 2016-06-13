ESKİŞEHİR'DE İLK KEZ 'VAŞAK' GÖRÜLDÜ
Eskişehir’in yaban hayatını fotoğraflayan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi Orman Mühendisi Emir Özay, kentte ilk kez yaban kedisi ve vaşak görüntüledi.
Eskişehir sınırları içinde bulunan büyük memeli hayvan türlerinin ve popülasyon yoğunluklarının fotokapan yöntemi ile tespit edilmesine ilişkin araştırmada sonuçlar alınmaya başlandı.
İl genelinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler doğrultusunda ormanlık alanda yapılan fotokapan çalışmalarında birçok yaban hayvanı türü tespit edilerek kayıt altına alındı. Yapılan çalışmalar kapsamında varlığı bilinen bozayı, kurt, kızıl geyik, yaban domuzu, yaban tavşanı, kızıl tilki, çakal, sansar, saz kedisi ve porsuğun yanı sıra yaban kedisi ve vaşak ise ilk kez tespit edilerek fotoğraflandı.
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