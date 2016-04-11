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ESKİŞEHİR'DE DOĞALGAZ BORUSU FECİ ŞEKİLDE PATLADI


ESKİŞEHİR'DE DOĞALGAZ BORUSU FECİ ŞEKİLDE PATLADI
Tarih : 11 Nisan 2016, 11:47
Puan Ver : Eskişehir'de Doğalgaz Borusu Feci Şekilde Patladı(7/10)7


Eskişehir'de yer altına telefon hattı döşemek için kazı yapan taşeron şirkete ait iş makinası sokaktaki doğalgaz borusunu patlattı. Çıkan yangında yaralanan kepçe operatörü ile yandaki apartmanda oturan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Tuna Mahallesi Dinlek Sokak'ta meydana geldi. Sokakta telefon hattı döşemek için kazı çalışması yapan iş makinası doğalgaz borusunu patlattı. Alevler inşaatın yanındaki 4 katlı apartmana doğru da yükselince bu apartmanda oturanları olay yerine gelen polisler tarafından boşaltıldı.

Kepçe operatörü ile apartmanda oturan ve dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında inşaat halindeki binada maddi hasar oluşurken, patlamaya neden olan iş makinası ile kullanılamaz hale geldi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hastaneye kaldırılan 7 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

 








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