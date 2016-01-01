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eskişehir'de deprem oldu..

ESKİŞEHİR'DE DEPREM OLDU..

ESKİŞEHİR'in Mihalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Eskişehir kent merkezinde de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Bilecik'in İnhisar ilçesinde 4.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Tarih : 01 Ocak 2016, 13:48
Puan Ver : Eskişehir'de Deprem Oldu..(6/10)4


ESKİŞEHİR'in Mihalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Eskişehir kent merkezinde de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Bilecik'in İnhisar ilçesinde 4.2 büyüklüğünde meydana geldi.



BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NE GÖRE DEPREMİN ÜSSÜ İNHİSAR İLÇESİ



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Daire Başkanlığı'nın verilerine göre bugün saat 11.11'de merkez üssü Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Eskişehir ve Bilecik kent merkezleri ile ilçelerinde hissedildi.



Can ve mal kaybının olmadığı bildirilen deprem Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise deprem 4.2 büyüklüğünde Bilecik'in İnhisar ilçesinde meydana geldi.








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