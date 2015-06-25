

5743 plakalı cip, Bozüyük-Kütahya karayolunun 5. kilometresinde yön levhasına çarptı.







Kazada, Sibel (41) ve Nehir Işık (9) ile Musa (39) ve Fatma Öztürk (61) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Serdar Işık ise yaralandı.Cipte sıkışan cesetler, itfaiye ve polis ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu çıkarılarak, Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.