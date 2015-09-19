Eskişehir'de 01.30 sıralarında gerçekleşen 4,0 büyüklüğündeki depremin ardından küçük çapta 3 deprem daha yaşandı.Eskişehir'de 01.30 sıralarında gerçekleşen 4,0 büyüklüğündeki depremin ardından küçük çapta 3 deprem daha yaşandı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgilere göre 4,0 büyüklüğündeki depremin ardından 3 deprem daha yaşandı.



Tepebaşı ilçesinde daha fazla hissedilen depremler saat 01.30 sıralarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından yaşandı. Sarsıntılardan ilk ikisi de 1,9 büyüklüğünde oldu. 01.38 sıralarında gerçekleşen ikinci deprem, 5,5 kilometre derinlikte yaşandı.



01.42 sıralarında gerçekleşen üçüncü deprem 7,1 kilometre derinliğinde ve 01.56 sıralarında yaşanan son deprem 2,3 şiddetinde ve yerin 6,1 kilometre altında meydana geldi.