

Olay, Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. 1 Mayıs afişleri asan Öğrenci Kolektifi üyeleri ile karşıt görüşlü bir grup arasında tartışma çıktı.



Karşıt gruptan olanlar, iddiaya göre cep telefonlarıyla arkadaşlarını arayıp olay yerine çağırdı. Araçlarla gelenler, afiş asan ve çoğunluğu Anadolu Üniversitesi öğrencisi olan gruba saldırdı.Olayda Umut H. karnından, Barışcan E.'de sol bacağından bıçaklandı. Soner T. ile Buket Ş. ise kavga sırasında yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı. Yaralı 4 öğrenci, ambulanslarla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Polis, 2 kişiyi bıçakladığı öne sürülen Emre A.'nın da aralarında bulunduğu 3 kişiyi yakalayarak gözaltına alındı. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.