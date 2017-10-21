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Eskişehir, ETİ'nin Kurucusu Firuz Kanatlı'yı Son Yolculuğuna Uğurladı

ESKİŞEHİR, ETİ'NİN KURUCUSU FİRUZ KANATLI'YI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

ETİ'nin Kurucusu Firuz Kanatlı, Eskişehir'de kendi yaptırdığı Gümülcine Camii'de son yolculuğuna uğurlandı.

Tarih : 21 Ekim 2017, 13:20
Puan Ver : Eskişehir, Eti'nin Kurucusu Firuz Kanatlı'yı Son Yolculuğuna Uğurladı(5/10)1

ETİ'nin Onursal Başkanı Firuz Kanatlı, bugün Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Kanatlı'nın cenaze namazı, kendi yaptırdığı Gümülcine Camii'de kılındı.

YÜZLERCE ÇELENK GÖNDERİLDİ

Firuz Kanatlı'nın vefatının ardından yüzlerce çelenk Eskişehir Gümülcine camiinin olduğu sokakta yer aldı. Sokakta sadece Türk Eğitim Vakfı'nın 400 çelengi var. Saat 10:40 itibariyle caminin bulunduğu sokak ve avludaki çelenk sayısı 900'ü aştı.

Firuzhan Kanatlı (oğlu) ve Emir Kanatlı (torunu)

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli de cenazeye çelenk gönderen isimler arasındaydı.

Kanatlı'nın evi kendi yaptırdığı Gümülcine Camii'ne iki sokak mesafede.

Kanatlı'nın cenazesine gelen ETİ çalışanlarının üzgün hali fotoğraflara böyle yansıdı.

Firuz Kanatlı'nın Eskişehir'de yaşadığı ev.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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