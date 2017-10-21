ETİ'nin Onursal Başkanı Firuz Kanatlı, bugün Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Kanatlı'nın cenaze namazı, kendi yaptırdığı Gümülcine Camii'de kılındı.

YÜZLERCE ÇELENK GÖNDERİLDİ

Firuz Kanatlı'nın vefatının ardından yüzlerce çelenk Eskişehir Gümülcine camiinin olduğu sokakta yer aldı. Sokakta sadece Türk Eğitim Vakfı'nın 400 çelengi var. Saat 10:40 itibariyle caminin bulunduğu sokak ve avludaki çelenk sayısı 900'ü aştı.

Firuzhan Kanatlı (oğlu) ve Emir Kanatlı (torunu)

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli de cenazeye çelenk gönderen isimler arasındaydı.

Kanatlı'nın evi kendi yaptırdığı Gümülcine Camii'ne iki sokak mesafede.

Kanatlı'nın cenazesine gelen ETİ çalışanlarının üzgün hali fotoğraflara böyle yansıdı.

Firuz Kanatlı'nın Eskişehir'de yaşadığı ev.

Kaynak: haberinburada