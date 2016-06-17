Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde anne ve babası tarlada çalışırken yanlarında oturan 4 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Şenel Vaiz adlı kızı yılan soktu.



Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde anne ve babası tarlada çalışırken yanlarında oturan 4 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Şenel Vaiz adlı kızı yılan soktu. Küçük Şenel ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay öğle saatlerinde Seyitgazi İlçesinde meydana geldi. Anne ve babası tarlada çalışırken onların yanında oyun oynayan Şenel Vaiz'in sol elini yılan soktu. Küçük Şenel, çağrılan 112 ambulansıyla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne getirildi. Babası Osman Vaiz'in kucağında ambulanstan indirilen Şenel Vaiz, Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi altına alındı.