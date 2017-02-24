ESKİ VEKİLLERE MESAJ: HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN
Cumhurbaşkanı, herkes üzerine düşeni yapmalı mesajını vererek, "Çalışacaksınız" dedi. Erdoğan, herkesin seçim bölgelerinde ve gittikleri illerde nelerin değişeceğini çok iyi anlatmalarını istedi
AK Parti'de bir dönem siyaset yapan 300'ün üzerinde isim Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AK Partili bakanlar ve milletvekillerini ağırladı. Yemeğe istifa eden ve partiden ihraç edilenler dışında herkes davet edildi.
11 . Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Londra'da, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise İstanbul'da olduğu için yemeğe katılmadı. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, eski bakanlar Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin, Zafer Çağlayan, Suat Kılıç gibi isimlerise Beştepe'deki davete katılan isimler arasındaydı.
Yemekte kürsüye ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım çıktı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden eski vekillere seslendi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, 16 Nisan'da yapılacak referandumun öneminden bahsetti. Cumhurbaşkanı, herkes üzerine düşeni yapmalı mesajını vererek, "Çalışacaksınız" dedi. Erdoğan, herkesin seçim bölgelerinde ve gittikleri illerde nelerin değişeceğini çok iyi anlatmalarını istedi.
kaynak:habertürk
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