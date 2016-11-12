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eski valinin başına 730 bin dolar ödül!

ESKİ VALİNİN BAŞINA 730 BİN DOLAR ÖDÜL!

Meksika'da hükümet, yolsuzlukla suçlanan Veracruz eyaleti eski valisinin yakalanması için 730 bin dolar ödül koydu.

Tarih : 12 Kasım 2016, 13:02
Puan Ver : Eski Valinin Başına 730 Bin Dolar Ödül!(6/10)6


Meksika hükümeti, yolsuzluk ve organize suçlar kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Veracruz eyaleti eski valisi Javier Duarte'nin yakalanması için 730 bin dolar ödül belirledi.



Başsavcılık ofisinden yapılan açıklamada, hakkındaki suçlamalar sonrasında 12 Ekim'de istifasının ardından ortadan kaybolan Duarte'nin bulunması için hükümetin 730 bin dolar ödül belirlediği ilan edildi.



Açıklamada, organize suçlarla mücadele biriminin geniş çaplı araştırmalarına rağmen eski valinin izine rastlanamadığı kaydedildi.



 



kaynak:milliyet








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