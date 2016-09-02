

Geçen 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İzmir'de kapatılan üç vakıf üniversitesi arasında Gediz Üniversitesi de yer aldı. Kısa süre önce kamulaştırılıp ismi Bakırçay Üniversitesi olarak değiştirilen Gediz Üniversitesi'nin eski akademik ve idari personeline yönelik olarak geçen 26 Ağustos'ta beş ilde toplam 101 kişiye yönelik olarak operasyon yapıldı. Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugüne kadar 64 kişiyi gözaltına aldı.