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eski vali kıraç adli kontrolle serbest

ESKİ VALİ KIRAÇ ADLİ KONTROLLE SERBEST

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, gözaltına alınan İzmir eski Valisi Cahit Kıraç, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Tarih : 02 Eylül 2016, 10:12
Puan Ver : Eski Vali Kıraç Adli Kontrolle Serbest(5/10)5


Geçen 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İzmir'de kapatılan üç vakıf üniversitesi arasında Gediz Üniversitesi de yer aldı. Kısa süre önce kamulaştırılıp ismi Bakırçay Üniversitesi olarak değiştirilen Gediz Üniversitesi'nin eski akademik ve idari personeline yönelik olarak geçen 26 Ağustos'ta beş ilde toplam 101 kişiye yönelik olarak operasyon yapıldı. Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugüne kadar 64 kişiyi gözaltına aldı.








Etiketler: Eski  Vali  Kıraç  Adli  Kontrolle  Serbest    haber

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