

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sürdürülen soruşturma kapsamında 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.







Operasyonda eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile eşi Aysun Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.







Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.







Ali Erdoğan, 1999 ve 2009 yıllarında iki kez MHP'den Uşak Belediye başkanı seçilmiş, 2001 yılında partisinden ayrılarak belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürmüş, daha sonra 1 Kasım 2015 seçimlerinde CHP'de ikinci sıra milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti. Erdoğan, daha sonra CHP'den de istifa etmişti.