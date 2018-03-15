ABD Başkanı Donald Trump'ın Baş Ekonomi Danışmanlığı'na ekonomist ve eski televizyon sunucusu Larry Kudlow getirildi.

ESKİ BAŞEKONOMİ DANIŞMANI İSTİFA ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un ithal çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük tarifeleri nedeniyle istifa ettiği bildirildi.

Trump yönetimine veda eden son isim olan Cohn, "Ülkeme hizmet etmek ve özellikle tarihi vergi reformu gibi Amerikalılara fayda sağlayacak büyüme yanlısı ekonomik politikaları hayata geçirmekten onur duydum. Başkan Trump'a bana bu şansı tanıdığı için minnettarım. Kendisine ve yönetimine gelecekte büyük başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada