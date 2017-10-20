Eski Türkiye güzellerinden ve Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Şah'ın eski eşi Manolya Onur, önceki gece hastaneye kaldırıldı.

BİR ANDA EVİN ORTASINA YIĞILMIŞ

Bir süre önce, yılın büyük bir bölümünü geçirdiği Phuket'ten İstanbul'daki evine gelen Manolya Hanım, önceki gün akşamüstü evinde göğsünü tutup yere yığılmış. Eski eşi Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Şah'tan olan kızı Prenses Nilüfer tarafından da apar topar Ulus'taki Liv Hospital'e kaldırılmış. Hastanede yapılan tetkikler sonunda, maalesef akciğere kan taşıyan büyük damarlardan birinin pıhtıyla tıkanmış olduğu anlaşılmış.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hemen yoğun bakıma alınan Manolya Hanım'ın durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrendim. Dün ilaçlara tepki verdiği söylenen Manolya Hanım için bu, az da olsa önemli bir gelişmeymiş.

Kaynak: haberinburada