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Eski Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur, Yoğun Bakıma Alındı

ESKİ TÜRKİYE İKİNCİ GÜZELİ MANOLYA ONUR, YOĞUN BAKIMA ALINDI

1975 yılında Türkiye'nin ikinci güzeli Manolya Onur, önceki gece hastaneye kaldırıldı. Onur daha sonra yoğun bakıma alındı.

Tarih : 20 Ekim 2017, 09:40
Puan Ver : Eski Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur, Yoğun Bakıma Alındı(5/10)1

Eski Türkiye güzellerinden ve Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Şah'ın eski eşi Manolya Onur, önceki gece hastaneye kaldırıldı.

BİR ANDA EVİN ORTASINA YIĞILMIŞ

Bir süre önce, yılın büyük bir bölümünü geçirdiği Phuket'ten İstanbul'daki evine gelen Manolya Hanım, önceki gün akşamüstü evinde göğsünü tutup yere yığılmış. Eski eşi Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Şah'tan olan kızı Prenses Nilüfer tarafından da apar topar Ulus'taki Liv Hospital'e kaldırılmış. Hastanede yapılan tetkikler sonunda, maalesef akciğere kan taşıyan büyük damarlardan birinin pıhtıyla tıkanmış olduğu anlaşılmış.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hemen yoğun bakıma alınan Manolya Hanım'ın durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrendim. Dün ilaçlara tepki verdiği söylenen Manolya Hanım için bu, az da olsa önemli bir gelişmeymiş.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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