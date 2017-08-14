Banu Öztürk 2009 Miss Globe Güzellik Yarışmasında 1. oldu. Mankenlik, oyunculuk ve şarkıcılık yaptı klipler çekti. 4 yıl önce evlenen Banu Öztürk eşinden şiddet gördüğünü iddia ediyor. Öztürk yaşanan olaylardan sonra kadın sığınma evinde yaşamaya başladı.

EŞİNE BOŞANMA DAVASI AÇTI

2009 Miss Globe Türkiye Kraliçesi, manken ve şarkıcı Banu Öztürk, 2014 yılında işadamı İsmail A. ile evlendi. 2015 yılında bir erkek çocuk dünyaya getiren Öztürk, iki yıl şiddet gördüğü iddiasıyla sekiz ay önce boşanma davası açtı.

SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİ

Banu Öztürk, eşinden 6 milyon TL maddi ve manevi tazminat ile 35 bin TL de nafaka talep etti. Ancak dava bir türlü sonuçlanmayınca Öztürk, oğluyla birlikte maddi imkansızlık nedeniyle kadın sığınma evine yerleşti.

"İÇLER ACISI HALDEYİM"

Beş gündür kadın sığınma evinde kaldığını söyleyen 2009 güzeli Öztürk şu ifadelere yer verdi: "Muhteşem bir hayatım vardı. Şu an içler acısı bir haldeyim. Maddi imkansızlık nedeniyle çocuğumla kadın sığınma evine yerleştim.

Eşim en son ağzımdan kan gelene kadar beni dövdü. Bıçakla tehdit etti. 'Seni öldürürüm buraya gömerim' dedi. Ben de dayanamadım, boşanma davası açtım."

Kaynak: haberinburada