ESKİ TÜRKİYE GÜZELİ ZİRVEDEN DİBİ GÖRDÜ: İÇLER ACISI HALDEYİM
8 ay önce şiddet gördüğü eşine boşanma davası açan 2009 Miss Globe Türkiye Kraliçesi Banu Öztürk, maddi imkansızlık nedeniyle kadın sığınma evine yerleşti.
Banu Öztürk 2009 Miss Globe Güzellik Yarışmasında 1. oldu. Mankenlik, oyunculuk ve şarkıcılık yaptı klipler çekti. 4 yıl önce evlenen Banu Öztürk eşinden şiddet gördüğünü iddia ediyor. Öztürk yaşanan olaylardan sonra kadın sığınma evinde yaşamaya başladı.
EŞİNE BOŞANMA DAVASI AÇTI
2009 Miss Globe Türkiye Kraliçesi, manken ve şarkıcı Banu Öztürk, 2014 yılında işadamı İsmail A. ile evlendi. 2015 yılında bir erkek çocuk dünyaya getiren Öztürk, iki yıl şiddet gördüğü iddiasıyla sekiz ay önce boşanma davası açtı.
SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİ
Banu Öztürk, eşinden 6 milyon TL maddi ve manevi tazminat ile 35 bin TL de nafaka talep etti. Ancak dava bir türlü sonuçlanmayınca Öztürk, oğluyla birlikte maddi imkansızlık nedeniyle kadın sığınma evine yerleşti.
"İÇLER ACISI HALDEYİM"
Beş gündür kadın sığınma evinde kaldığını söyleyen 2009 güzeli Öztürk şu ifadelere yer verdi: "Muhteşem bir hayatım vardı. Şu an içler acısı bir haldeyim. Maddi imkansızlık nedeniyle çocuğumla kadın sığınma evine yerleştim.
Eşim en son ağzımdan kan gelene kadar beni dövdü. Bıçakla tehdit etti. 'Seni öldürürüm buraya gömerim' dedi. Ben de dayanamadım, boşanma davası açtım."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
- Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
- İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
- Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
- Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar