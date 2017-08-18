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ESKİ TUĞAMİRAL GÖKHAN POLAT, FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI


Eski Tuğamiral Gökhan Polat, FETÖ Operasyonunda Gözaltına Alındı
Tarih : 18 Ağustos 2017, 13:20
Puan Ver : Eski Tuğamiral Gökhan Polat, Fetö Operasyonunda Gözaltına Alındı(8/10)4

Balıkesir Cumhuri̇yet Başsavcılığı tarafından terör örgütü yöneticisi olmak suçundan hakkında gözaltı kararı veri̇len eski̇ Erdek Mayın Fi̇lo Komutanı Tuğami̇ral Polat, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Polat'ın işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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