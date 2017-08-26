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Eski TRT Spikeri Mesut Mertcan, Adana'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

ESKİ TRT SPİKERİ MESUT MERTCAN, ADANA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Adana'da kaldığı huzur evinde yaşamını yitiren TRT eski spikeri Mesut Mercan, son yolculuğuna uğurlandı. Mercan'ın oğlu, ''Ulu çınarımızı kaybettik'' dedi.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 16:20
Puan Ver : Eski Trt Spikeri Mesut Mertcan, Adana'da Son Yolculuğuna Uğurlandı(5/10)1

Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde dün 71 yaşında hayatını kaybeden eski TRT spikerlerinden Mesut Mertcan için TRT Çukurova Haber Bürosu'nda ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde (ÇGC) tören düzenlendi.

"ÇOK SEVDİĞİMİZ Bİ DEVLET BÜYÜĞÜMÜZÜ KAYBETTİK"

Adana Asri Mezarlığı morgundan alınan Mesut Mertcan'ın cenazesi, ilk törenin yapılacağı TRT Çukurova Haber Bürosu'na götürüldü.

Buradaki törenin ardından Mertcan'ın cenazesi Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'ne alındı. Törene, Mertcan'ın eski eşi Aysel Tamgüç ve oğulları Taygun ve Ergun Mertcan da katıldı.

Törende bir konuşma yapan ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, eski spiker Mertcan'ın vefatı nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Çok sevdiğimiz, saydığımız bir meslek büyüğümüzü kaybettik. Onu unutmayacağız." dedi.

"BÜYÜK USTAYI YİTİRMENİN ACISI İÇERİSİNDEYİZ"

TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu da Mertcan'ın meslekte iz bırakmış büyük bir usta olduğunu vurgulayarak, "O, Adana'nın yetiştirmiş olduğu müstesna bir kişilikti. TRT'nin bu şekilde sayısız ustaları vardı. Ama Mesut Mertcan bunların içerisinde öncü role sahip olan insanlardan birisiydi. Bizler de kurum olarak büyük ustayı yitirmenin acısı içerisindeyiz." diye konuştu.

"TÜRKÇE'YE BÜYÜK KATKISI OLMUŞTUR"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de "Mertcan kullandığı dil ile Türkçeyi doğru ve güzel konuşmada büyük hizmeti ve katkısı olmuştur. TRT haberciliğinin içerisinde bir büyük usta ve bu büyük ustaların içerisinde en fazla hafızada kalanlardan biriydi." değerlendirmesini yaptı.

Mesut Mertcan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de okul arkadaşı olduğunu aktaran Sözlü, Mertcan'a, Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

"ULU ÇINARIMIZI KAYBETTİK"

Mesut Mertcan'ın oğlu Taygun Mertcan da "Ulu çınarımızı kaybettik. En son kendisini geçen hafta ziyaret ettiğimde bile duymadığım kelimelerin anlamlarını bana sorardı. Yanlış konuştuğum zaman da beni düzeltirdi. Türkçenin ne kadar düzgün konuşulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunurdu. Yeri asla doldurulamayacak büyük bir insandı." diye konuştu.

Daha sonra Mertcan'ın cenazesi babaevinin bulunduğu merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'ne getirildi. Helallik alınmasının ardından cenaze, Akkapı Mezarlığı'nda götürüldü.

Mertcan'ın cenazesi kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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