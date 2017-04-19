Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

eski trt çalışanı 20 kişi tutuklandı

ESKİ TRT ÇALIŞANI 20 KİŞİ TUTUKLANDI

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski TRT çalışanı 22 kişiden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tarih : 19 Nisan 2017, 10:10
Puan Ver : Eski Trt Çalışanı 20 Kişi Tutuklandı(10/10)11


ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski TRT çalışanı 22 kişiden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



FETÖ soruşturması kapsamında yaklaşık 10 gün önce polis tarafından gözaltına alanın 38 kişiden, işlemleri tamamlanan 22 kişi Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan 22 şüpheli tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, ifadeleri alınan şüphelilerden 20'sini tutuklarken, 2 kişi serbest bırakıldı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Eski  Trt  Çalışanı  20  Kişi  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER