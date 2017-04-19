ESKİ TRT ÇALIŞANI 20 KİŞİ TUTUKLANDI
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski TRT çalışanı 22 kişiden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski TRT çalışanı 22 kişiden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
FETÖ soruşturması kapsamında yaklaşık 10 gün önce polis tarafından gözaltına alanın 38 kişiden, işlemleri tamamlanan 22 kişi Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan 22 şüpheli tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, ifadeleri alınan şüphelilerden 20'sini tutuklarken, 2 kişi serbest bırakıldı.
kaynak:haberler
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