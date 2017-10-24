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Eski Trabzonsporlu Jefferson, Brezilya'da Silahlı Kişiler Tarafından Gasp Edildi

ESKİ TRABZONSPORLU JEFFERSON, BREZİLYA'DA SİLAHLI KİŞİLER TARAFINDAN GASP EDİLDİ

Brezilya'da Botafogo forması giyen Trabzonspor'un eski kalecisi Jefferson, Rio sokaklarında aracıyla giderken silahlı kişiler tarafından gasp edildi.

Tarih : 24 Ekim 2017, 12:40
Puan Ver : Eski Trabzonsporlu Jefferson, Brezilya'da Silahlı Kişiler Tarafından Gasp Edildi(5/10)1

Brezilya takımlarından Botafogo forması giyen 34 yaşındaki file bekçisi Jefferson, Rio'da büyük bir şok yaşadı.

Rio sokaklarında sık sık meydana gelen gasp olaylarından biri bu kez ülkemizde Konyaspor ve Trabzonspor formaları da giymiş olan Jefferson'un başına geldi.

Tecrübeli kalecinin kullandığı aracın önünü kesen silahlı kişiler, Jefferson'u indirerek aracı gasp ettiler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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