ESKİ TRABZONSPORLU AYKUT DEMİR'İN SON HALİ ŞAŞIRTTI
Eski Trabzonsporlu futbolcu Aykut Demir, imajıyla cuma namazı sonrası görenlerin dikkatini çekti.
Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Osmanlıspor takımlarında forma giymiş Aykut Demir'in son hali görenleri şaşırttı. TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da top koşturan Aykut Demir'in son hali sosyal medyada güne damga vurdu
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Aykut Demir, cuma namazı çıkışında vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Aykut'un, müritleri arasında Cübbeli Ahmet'in de bulunduğu İsmailağa cemaatine girdiği konuşuluyor.
Kaynak: haberinburada
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