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Eski Trabzonsporlu Aykut Demir'in Son Hali Şaşırttı

ESKİ TRABZONSPORLU AYKUT DEMİR'İN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Eski Trabzonsporlu futbolcu Aykut Demir, imajıyla cuma namazı sonrası görenlerin dikkatini çekti.

Tarih : 07 Ocak 2018, 11:20
Puan Ver : Eski Trabzonsporlu Aykut Demir'in Son Hali Şaşırttı(7/10)3

Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Osmanlıspor takımlarında forma giymiş Aykut Demir'in son hali görenleri şaşırttı. TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da top koşturan Aykut Demir'in son hali sosyal medyada güne damga vurdu

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Aykut Demir, cuma namazı çıkışında vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Aykut'un, müritleri arasında Cübbeli Ahmet'in de bulunduğu İsmailağa cemaatine girdiği konuşuluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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