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Eski Trabzonsporlu Alanzinho, Amatör Ligi Ekiplerinden Sinopspor'la Anlaştı

ESKİ TRABZONSPORLU ALANZİNHO, AMATÖR LİGİ EKİPLERİNDEN SİNOPSPOR'LA ANLAŞTI

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekibi Sinopspor, Trabzonspor'un eski yıldızı Alanzinho ile prensipte anlaştı.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 16:20
Puan Ver : Eski Trabzonsporlu Alanzinho, Amatör Ligi Ekiplerinden Sinopspor'la Anlaştı(5/10)1

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi ekibi Sinopspor, Trabzonspor'un eski yıldızı Alanzinho'yu kadrosuna katıyor.

PRENSİPTE ANLAŞTILAR

Sinopspor'un, üç buçuk sezon Trabzonspor'da forma giyen ve son olarak Norveç'in Stabaek ekibinde forma giyen 35 yaşındaki Alanzinho ile ön görüşme gerçekleştirdiği ve prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması ve deneyimli oyuncunun yeni sezonda Karadeniz ekibinde forma giymesi bekleniyor.

(Arena61)


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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