Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi ekibi Sinopspor, Trabzonspor'un eski yıldızı Alanzinho'yu kadrosuna katıyor.

PRENSİPTE ANLAŞTILAR

Sinopspor'un, üç buçuk sezon Trabzonspor'da forma giyen ve son olarak Norveç'in Stabaek ekibinde forma giyen 35 yaşındaki Alanzinho ile ön görüşme gerçekleştirdiği ve prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması ve deneyimli oyuncunun yeni sezonda Karadeniz ekibinde forma giymesi bekleniyor.

(Arena61)

Kaynak: haberinburada