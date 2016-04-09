

Olay, Eski Ömerli Mahallesi 1307 Sokak üzerinde meydana geldi. Tarsus Kızılay Aile sağlık Merkezi'nin karşısında bulunan bir eczanede çalışan eczane teknisyeni Serap D., iddiaya göre Mersin'de müteahhitlik yapan Şahin Demir ile bir süre arkadaşlık etti. İlk eşinden boşandığı belirtilen bir çocuk annesi Serap D., yaşanan bazı sorunlar nedeniyle Demir'den ayrıldıktan sonra savcılığa giderek koruma talebinde bulundu.







Bunun üzerine Şahin Demir, Serap D.'den kendisine ait olduğunu iddia ettiği bir miktar altını geri istedi. Serap D. de altınlarını gelip almasını istedi. Akşamüstü eczaneye giden Demir, altını aldıktan sonra Serap D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demir, yanında taşıdığı tabancasını çekip, Serap D.'ye bir el ateş etti. Sırtından yaralanan Serap D., canını kurtarmak için eczaneden çıkıp koşarak yakındaki bir eve sığındı. Ancak Demir, peşinden gidip genç kadını dışarı çıkardı. Bu sırada Serap D. aldığı kurşun yarasın nedeniyle yere yığılınca bu kez Şahin Demir, silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.







Genç kadın ağır yaralanırken, Demir ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Serap D.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.







Yaşanan dehşet anları, t