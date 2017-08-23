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ESKİ SENDİKACI ÖZBEK KARAKUŞ, BABASININ MEZARI BAŞINDA İNTİHAR ETTİ


Eski Sendikacı Özbek Karakuş, Babasının Mezarı Başında İntihar Etti
Tarih : 23 Ağustos 2017, 18:20
Puan Ver : Eski Sendikacı Özbek Karakuş, Babasının Mezarı Başında İntihar Etti(6/10)2

14 yıllık sendikacı intihar etti. Türk Metal Sendikası'nda Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevinde de bulunan 65 yaşındaki Özbek Karakuş, Kırıkkale Şehitliği'nde babasının mezarı başında hayatına son verdi.

BABASININ MEZARINI ZİYARETE GİTMİŞTİ

Bugün öğle saatlerinde evinden çıkan eski sendikacı Özbek Karakuş, 1963 yılında MKE'nin Kırıkkale'deki Barut Fabrikası'nda meydana gelen patlamada şehit olan babası Hasan Karakuş'un mezarını ziyaret edip, dua etti. Karakuş, daha sonra kendisine ait Kırıkkale MKE yapımı 7.65 mm çapındaki tabancanın namlusunu alnına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi.

EN SON ERKEK KARDEŞİYLE KONUŞMUŞ

Erkek kardeşi Özcan Karakuş, kendisiyle en son konuştuğunu belirterek, "Boğuk bir sesle 'babamı ziyarete gidiyorum, haberin olsun' dedi. Daha sonra acı haberi aldık" dedi.Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu olay yerine gelirken, Emniyet Müdürlüğü ekipleri intiharla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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