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ESKİ SAVCININ TELEFONUNDAN DARBECİLERİN MESAJLARI ÇIKTI


ESKİ SAVCININ TELEFONUNDAN DARBECİLERİN MESAJLARI ÇIKTI
Tarih : 13 Mayıs 2017, 14:55
Puan Ver : Eski Savcının Telefonundan Darbecilerin Mesajları Çıktı(9/10)11


Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne  (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski savcı Osman Özdemir'in  telefonundan darbecilerin "WhatsApp" yazışmalarının olduğu çok sayıda belge ele  geçirildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe  girişiminin ardından tutuklanan eski Antalya Serik Cumhuriyet Savcısı Özdemir'in  telefonundan darbecilerin "WhatsApp" mesajlarına ve FETÖ'ye ait bazı  gazetelerdeki haberlerin fotoğraflarına ulaşıldı.



Telefonda, 15 Temmuz 2016 tarihine ait üzerinde Ali İmran Suresi'nin  39. ayetinin, "Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan  sizsiniz." şeklindeki meali ile "Haçlıların Kudüs'ü işgali" yazılı olan takvim  yaprağının fotoğrafı da bulundu.



Özdemir'in telefonundan, 15 Temmuz 2016 gecesi "Bölge İmamları" isimli  "WhatsApp" grubundan yazılan "Tüm hizmet mensupları darbeyi şiddetle kınayan  açıklama yapsın, meydanlara inip kendini kamufle etsin. Resim çekip sosyal  medyada yayınlasın. Demokrasi, seçilmiş irade falan desinler ama asla ve asla  muhterem hocaefendinin adını geçirmesinler açıklamalarda." yazılı mesaj tespit  edildi.



 



kaynak:milliyet








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