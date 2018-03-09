ESKİ SAVCI HAKKINDA HAZIRLANAN DİNK CİNAYETİ İDDİANAMESİ İADE EDİLDİ
FETÖ'den ihraç edilen eski savcı Muammer Akkaş hakkında Dink cinayeti soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame iade edildi.
FETÖ gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski savcı Muammer Akkaş hakkında Dink cinayeti soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame iade edildi.
58.5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI
Hrant Dink cinayeti ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını yürüten, eski savcı Muammer Akkaş hakkında Dink cinayeti soruşturması kapsamında, 58,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK" ve "ÖRGÜT ÜYELİĞİ"
Hakkında yakalama kararı olan olan Akkaş hakkında Dink cinayeti soruşturması kapsamında, "resmi belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütü yönetici olmak" suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.
DİNK SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİ SIFATIYLA YER ALDI
Dink cinayeti soruşturmasına yaklaşık 3 yıl bakan ve Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkili olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski savcı Muammer Akkaş hakkındaki 8 sayfalık iddianamede, Arat Dink, Delal Dink, Hasrof Dink, Rahil Dink, Sera Dink "müşteki", Akkaş ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Akkaş'ın 27 yıl 6 aydan 58 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Kaynak: haberinburada
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