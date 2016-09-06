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eski savcı bozkurt izmir'de yakalandı

ESKİ SAVCI BOZKURT İZMİR'DE YAKALANDI

eski savcı bozkurt izmir'de yakalandı

Tarih : 06 Eylül 2016, 09:01
Puan Ver : Eski Savcı Bozkurt İzmir'de Yakalandı(6/10)4


Erzincan'da 2009 yılında "İrtica ile Mücadele Eylem  Planı"nı uygulamaya koydukları iddiasıyla dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan  Cihaner ile eski 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında  bulunduğu 14 sanığın, "Ergenekon terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik  ve tehdit" suçlamasıyla yargılandığı ve geçen yıl tüm sanıkların beraatıyla  sonuçlanan davada, gizli tanık "Efe" olarak ifade verdiği iddia edilen eski İliç  Savcısı Bayram Bozkurt, İzmir'de yakalandı.








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