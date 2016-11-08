

Başika bölgesinde IŞİD'ten alınan bölgelerdeki mayınları temizlerken meydana gelen patlama sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Almanya'da yaşamını yitiren 'Doktor Süleyman' kod adlı eski PKK'lı, Peşmerge gönüllü komutanı Sait Çürükkaya'nın cenazesi dün Irak'ın Erbil kentinde yapılan törenden sonra habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi.



Dün gece memleketi Bingöl merkeze bağlı Dikköy Köyü'ne getirilen Çünükkaya'nın cenazesi, ailenin isteği üzerine Sabah saatlerinde toprağa verilmek üzere köy camisine getirildi. Sabah saatlerinde köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından yüzlerce kişinin katılımıyla omuzlarda taşınan Çürükkaya'nın cenazesi, önce köy içerisinde bulunan ailesinin evine getirildi. Cenaze daha sonra slogan ve alkışlarla mezarlığa götürüldü. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrakları taşındı.







Cenazeye, Sait Çürükkaya'nın köylüleri ve akrabalarının yanı sıra Irak'taki bazı siyasi partilerin temsilcileri ve HDP Van Milletvekili ADEM GEVERİ de katıldı. Ardından cenaze köy mezarlığında toprağa verildi.











kaynak:milliyet