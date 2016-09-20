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eski otomobillere otonom sürüş teknolojisi yüklenebilecek

ESKİ OTOMOBİLLERE OTONOM SÜRÜŞ TEKNOLOJİSİ YÜKLENEBİLECEK

Otomotiv endüstrisi, önümüzdeki on yıl içinde trafikten insan sürücüleri tamamen kaldırmayı ve bu sayede kazasız, daha hızlı akan ve daha güvenli bir trafik yaratmayı planlıyorlar.

Tarih : 20 Eylül 2016, 09:20
Puan Ver : Eski Otomobillere Otonom Sürüş Teknolojisi Yüklenebilecek(7/10)5


Otomotiv endüstrisi, önümüzdeki on yıl içinde trafikten insan sürücüleri tamamen kaldırmayı ve bu sayede kazasız, daha hızlı akan ve daha güvenli bir trafik yaratmayı planlıyorlar. Ancak bu planda, yollardaki yüzlerce milyon adet eski otomobilin ne olacağı soru işaretiydi. Şimdi o soruya cevap bulunmuş olabilir.



İsmini iPhone ve PlayStation hack'leri ile duyurmuş olan ünlü hacker Geohot'un, kurduğu start-up Comma.ai, normal otomobilleri sürücüsüz otomobile çevirecek yazılım ve donanımları üretmek üzere işe koyulduğunu açıkladı.



Şirketin hazırladığı özel kit 999 dolara satılacak ve 2016 bitmeden piyasada olacak. Otomobile takılacak bu kit sayesinde, normal otomobiller, sürücüsü olmaksızın kendi başına hareket edebilecek.



Otonom otomobillerin piyasaya çıkmasıyla birlikte, dünya üzerindeki yüz milyonlarca normal otomobili de otonom sürüş teknolojilerine adapte etme ihtiyacı doğacak ve bu sektör çok büyük bir pazar oluşturacak. Sadece Geohot eski hacker'ların değil, dev otomobil üreticilerinin ve Apple, Google gibi dev teknoloji şirketlerinin bu alana el atması bekleniyor. Ancak piyasaya ilk giren ürünün her zaman biraz daha avantajlı olacağı bilinir. Tamamen bağımsız bir üretici olan GoPro'nun ilk aksiyon kamerasını üreterek, bu alanı sonradan keşfeden dev kamera üreticilerini geride bırakması gibi, Geohot'un da başarılı bir ürün geliştirmesi halinde önümüzdeki yıllarda otonom sürüş teknolojileri konusunda önemli bir marka haline geleceği tahmin ediliyor.



Öte yandan, çok tanınmış bir hacker olan Geohot'un (George Hotz), teknoloji sektöründeki diğer genç girişimcilere (Zuckerberg, Dorsey, Spiegel, Page, vs…) oranla çok daha aykırı ve saldırgan bir tarza sahip olmasının onun iş dünyasında tutunamama ihtimalini de güçlendiriliyor. Bakalım Geofot bu sektörde tutunabilecek mi yoksa hızlı davranma avantajını Tesla, Ford, VW, Mercedes, Toyota gibi dev üreticilere mi kaptıracak?



EA'nın patronu değişiyor








Etiketler: Eski  Otomobillere  Otonom  Sürüş  Teknolojisi  Yüklenebilecek    haber

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