ESKİ ÖSYM BAŞKANINA YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Sınavlarda usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan eski ÖSYM Başkanı Demir'e yurtdışına çıkış yasağı getirildi.
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, askeri liselere giriş sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir hakkında adli kontrol kararı verilerek, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
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