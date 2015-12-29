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eski ösym başkanına yurtdışına çıkış yasağı

ESKİ ÖSYM BAŞKANINA YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Sınavlarda usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan eski ÖSYM Başkanı Demir'e yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

Tarih : 29 Aralık 2015, 09:13
Puan Ver : Eski Ösym Başkanına Yurtdışına Çıkış Yasağı(8/10)10


Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, askeri liselere giriş sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir hakkında adli kontrol kararı verilerek, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.








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