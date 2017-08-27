ESKİ MİT'Çİ ENVER ALTAYLI TUTUKLANDI
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski MİT mensubu Enver Altaylı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Altaylı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında geçen cuma günü sabah saatlerinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Enver Altaylı'nın evinde kapsamlı arama yapan polis ekipleri, bazı basılı ve dijital malzemelere el koymuştu. MİT eski mensubu Enver Altaylı, sorgulanmak üzere Ankara'ya götürüldü. Altaylı, FETÖ'nün 1980'li yılların başındaki yapılanması ve FETÖ okullarının kurulmasıyla ilgili sorgulandı.
1960 YILINDAKİ DARBE GİRİŞİMİNE KATILMIŞTI
73 yaşındaki Altaylı, Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde okumuş, 1960'da Talat Aydemir'in darbe girişimine katıldığı için tutuklanmıştı. 1968'de MİT'te çalışmaya başlayan Altaylı'nın FETÖ lideri Fetullah Gülen'e yakın bazı isimlerle bağlantısı olduğu öne sürülüyor.
CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ
Enver Altaylı'nın avukatı Adem Eroğlu, tutuklama kararına itiraz edeceklerini belirtti. Altaylı'nın tutuklama kararı sonrası Sincan Cezaevi'ne gönderildiği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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