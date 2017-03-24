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eski mısır cumhurbaşkanı hüsnü mübarek serbest

ESKİ MISIR CUMHURBAŞKANI HÜSNÜ MÜBAREK SERBEST

Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 6 yıl sonra tahliye edildi. Karar açıklandıktan hemen sonra Kahire'de patlama sesleri duyuldu.

Tarih : 24 Mart 2017, 13:14
Puan Ver : Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek Serbest(7/10)5


Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek serbest bırakıldı. Karar Mübarek'in avukatı tarafından açıklandı. Karar açıklandıktan sonra Mısır'ın başkenti Kahire'de patlama sesleri duyuldu. Ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Eski  Mısır  Cumhurbaşkanı  Hüsnü  Mübarek  Serbest    haber

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