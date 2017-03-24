

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek serbest bırakıldı. Karar Mübarek'in avukatı tarafından açıklandı. Karar açıklandıktan sonra Mısır'ın başkenti Kahire'de patlama sesleri duyuldu. Ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.







kaynak:haberler