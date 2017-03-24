ESKİ MISIR CUMHURBAŞKANI HÜSNÜ MÜBAREK SERBEST
Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 6 yıl sonra tahliye edildi. Karar açıklandıktan hemen sonra Kahire'de patlama sesleri duyuldu.
Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek serbest bırakıldı. Karar Mübarek'in avukatı tarafından açıklandı. Karar açıklandıktan sonra Mısır'ın başkenti Kahire'de patlama sesleri duyuldu. Ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.
kaynak:haberler
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