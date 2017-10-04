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Eski Milli Futbolcu İbrahim Akın 3 Temmuz Şike Süreciyle İlgili Konuştu

ESKİ MİLLİ FUTBOLCU İBRAHİM AKIN 3 TEMMUZ ŞİKE SÜRECİYLE İLGİLİ KONUŞTU

3 Temmuz şike davasında gözaltına alınan isimler arasında olan milli futbolcu İbrahim Akın, o dönem mağdur edildiğini neredeyse futbolu bırakma aşamasına geldiğini itiraf etti.

Tarih : 04 Ekim 2017, 13:40
Puan Ver : Eski Milli Futbolcu İbrahim Akın 3 Temmuz Şike Süreciyle İlgili Konuştu(6/10)2

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Altay forması giyen İbrahim Akın, şike süreci hakkında konuştu. İşte İbrahim Akın'ın 3 Temmuz sürecinde yaşadıkları ile ilgili açıklamaları:

"30-40 KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ"

"Tabii ki konuşacağım. Dosyamız Yargıtay'da. Tamamen kapandıktan sonra açıklama yapacağım. Sona yaklaşıldığını biliyorum. 1,5 yıl önce kamuoyuda bilir, beraat ettik. Bir şikayet üzerine dosyamız tekrar Yargıtay'a gitti. Süreç onun için bu kadar uzadı. Davada ismi geçen sadece ben değil, 30-40 kişi de mağdur edildi."

"BİZE SUÇLU DİYENLERİN YAPTIKLARI ORTADA"

"Bunları yapanların, bu davaları açanların şimdi nerede olduklarına, kimlerin işin içinde olduklarını, bize suçlu diyenlerin nasıl bu ülkeye hainlik yaptıklarına bakarsak, bu sürecin bir şike süreci olmadığı, bizim üzerimizden futbolu ele geçirme, değerleri kirletme çabası olduğu açıkça anlaşılacaktır."

"MANEVİ OLARAK BÜYÜK BİR YIKIM YAŞADIM"

"Ben İbrahim Akın olarak çok şey kaybettim. Futbolu bırakmanın eşiğine geldim. Maddi kaybı boşverin, manevi olarak büyük bir yıkım yaşadım. Sonuçta bizim beraat etmek dışında hiçbir kazanımımız olmadı. Buna da şükrediyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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