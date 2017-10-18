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Eski Milli Futbolcu Çetiner Erdoğan, Hayatını Kaybetti

ESKİ MİLLİ FUTBOLCU ÇETİNER ERDOĞAN, HAYATINI KAYBETTİ

A Milli Takımın eski oyuncularından, 67 yaşındaki Çetiner Erdoğan hayatını kaybetti. TFF, "Tüm maçlardan önce saygı duruşu yapılacak." dedi.

Tarih : 18 Ekim 2017, 08:40
Puan Ver : Eski Milli Futbolcu Çetiner Erdoğan, Hayatını Kaybetti(6/10)2

A Milli Takım eski oyuncularından, Boluspor Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Çetiner Erdoğan hayata veda etti.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

"A Milli Takım eski oyuncularından, Boluspor Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Çetiner Erdoğan'ın vefat ettiğini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Boluspor Altyapı Tesislerinde yapılacak törenin ardından Çetiner Erdoğan'ın cenazesi Kalıcı Konutlar Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TÜM MAÇLARDAN ÖNCE 1 DAKİKA SAYGI DURUŞU YAPILACAK"

Merhum Çetiner Erdoğan anısına, 20-23 Ekim 2017 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Merhum Çetiner Erdoğan'a Allah'tan rahmet; ailesi ve Boluspor camiasına başsağlığı dileriz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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