

15 Temmuz Cuma gecesi FETÖPDY terör örgütü tarafından yapılan başarısız darbe girişimiyle birlikte birçok ilde olduğu gibi Bodrum'da da gözaltına alınanların sayısı çoğalmaya başladı.







Hakim, savcı, polis, öğretmen ve iş adamlarında 25 kişi göz altına alındı.