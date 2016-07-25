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eski mardin valisi turhan ayvaz gözaltında

ESKİ MARDİN VALİSİ TURHAN AYVAZ GÖZALTINDA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Eski Mardin Valisi Turhan Ayvaz, FETÖ örgütüne üye olmaktan gözaltına alındı.

Tarih : 25 Temmuz 2016, 09:23
Puan Ver : Eski Mardin Valisi Turhan Ayvaz Gözaltında(7/10)6


15 Temmuz Cuma gecesi FETÖPDY terör örgütü tarafından yapılan başarısız darbe girişimiyle birlikte birçok ilde olduğu gibi Bodrum'da da gözaltına alınanların sayısı çoğalmaya başladı.



Hakim, savcı, polis, öğretmen ve iş adamlarında 25 kişi göz altına alındı.








Etiketler: Eski  Mardin  Valisi  Turhan  Ayvaz  Gözaltında    haber

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