ESKİ MARDİN VALİSİ TURHAN AYVAZ GÖZALTINDA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Eski Mardin Valisi Turhan Ayvaz, FETÖ örgütüne üye olmaktan gözaltına alındı.
15 Temmuz Cuma gecesi FETÖPDY terör örgütü tarafından yapılan başarısız darbe girişimiyle birlikte birçok ilde olduğu gibi Bodrum'da da gözaltına alınanların sayısı çoğalmaya başladı.
Hakim, savcı, polis, öğretmen ve iş adamlarında 25 kişi göz altına alındı.
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