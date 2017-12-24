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Eski manken eskortluk deneyimlerini bir bir anlattı: Listesi kabarık

ESKİ MANKEN ESKORTLUK DENEYİMLERİNİ BİR BİR ANLATTI: LİSTESİ KABARIK

21 yaşındaki eski Litvanyalı manken Anna, 2 yıllık eskortluk deneyiminde 30'dan fazla Hollywood yıldızıyla birlikte olduğunu ve bir ilişkiden en fazla 12 bin dolar aldığını söyledi.

Tarih : 24 Aralık 2017, 06:10
Puan Ver : Eski Manken Eskortluk Deneyimlerini Bir Bir Anlattı: Listesi Kabarık(7/10)3

21 yaşındaki Litvanyalı eski model Anna, meslek değiştirip eskort oldu.

2 yıllık eskortluk deneyimiyle ilgili bilgi veren Anna, aralarında Oscar'lı oyuncuların da olduğu 30'dan fazla Hollywood yıldızı ile cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.12 BİN DOLAR ALMIŞ

Avrupalı futbol yıldızlarıyla cinsel ilişki partilerine katıldığını söyleyen Anna, ismini vermediği bir Hollywood yıldızı ile 12 bin dolara cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.30'DAN FAZLA HOLLYWOOD YILDIZI İLE İLİŞKİYE GİRDİ

Anna, müşterilerinin çoğunlunu ise ünlü iş adamları ve aktörlerin oluşturduğunu söyledi. 2 yılda aralarında Oscar almış aktörlerinde bulunduğu 30'dan fazla Hollywood yıldızı ile cinsel ilişkiye girmiş.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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