ESKİ MANCHESTER UNİTEDLI FUTBOLCU LİAM MİLLİER, KANSERE YENİK DÜŞTÜ
Bir dönem Manchester United'da da forma giyen 36 yaşındaki İrlandalı eski futbolcu Liam Miller, hayatını kaybetti.
Bir dönem Manchester United ve Celtic takımlarında forma giyen İrlandalı eski futbolcu Liam Miller, yakalandığı kanserin ardından 36 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Celtic Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl pankreas kanserine yakalanan eski futbolcunun 36 yaşında yaşam mücadelesini kaybettiği belirtilerek sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.
ÜNLÜ TAKIMLARDA OYNADI
Celtic'in yanı sıra Manchester United, Leeds United, Sunderland ve Queens Park Rangers gibi takımlarda da oynayan Miller, İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda ise 2004-2009 yılları arasında 21 kez forma giymişti.
Kaynak: haberinburada
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