

Kars'ın Kağızman ilçesinde çobanlık yapan Mikail Gülderen'in cesedinin altında tuzaklanmış el bombası bulundu. Eski köy korucusu olan Mikail Gülderen'in PKK'lı teröristler tarafından öldürüldüğü üzerinde duruluyor.



Kağızman'da 51 yaşındaki 3'ü kız 4 çocuk babası Mikail Gülderen, Kurban Bayramı'nın ikinci günü hayvanları otlatmak için Yankıpınar mezrasına çıktı. Mikail Gülderen'in kardeşi İsa Gülderen, dün hayvanların yanında kendisinin kalıp ağabeyini eve göndermek için ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Yankıpınar'a gitti. Yankıpınar mezrasına giden İsa Gülderen ağabeyini hayvanların yanında bulamadı. İsa Gülderen, uzun süren arayışın ardından Yankıpınar dağ eteğindeki bir su kaynağının yanında ağabeyinin cesedi ile karşılaştı.



Kağızman İlçe Jandarma ekiplerine haber veren İsa Gülderen gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yapılan ilk incelemede cesedin altına el bombası ile tuzak kurulduğunu tespit etti. Teröristlerce öldürüldüğü tahmin edilen, Mikail Gülderen'in cesedinin altına tuzakladıkları el bombası, güvenlik güçleri tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi. Mikail Gülderen'in cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken cinayet ile ilgili soruşturma başlatıldı.