Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine, Kocaeli şehrinden gelerek eski komşusunun nişan törenine katılan kadın, altın ve paraları çalarak kargo ile evine gönderdiği iddia edildi. Polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak yakalanan kadın çaldığı altınları kargoyla göndermeye çalışınca yakalandı.

EVİNDE DE MİSAFİR ETMİŞ!

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan B.A.(28) eski komşusu olan ve Kocaeli'de yaşayan Ş.Y.'yi(45) nişan törenine davet etti. İlçeye gelen iki çocuk annesi misafir olarak kalmaya başladı.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST BIRAKILMIŞTI

B.A. nişandan sonraki gün, takılan 8 altın bilezik ve evdeki 20 bin liranın yerinde olmadığını fark edince polisi aradı. Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede şüphelenilen Ş.Y.'yi gözaltına aldı fakat delil yetersizliğinden serbest bıraktı.

POLİSLER KARGOCU KILIĞINA GİREREK SUÇÜSTÜ YAKALADI

Şüpheliyi takibe alan ekipler, Ş.Y.'nin nişan sonraki sabah bir kargo firmasına giderek Kocaeli'deki evine kargo gönderdiğini belirledi. Şüpheli Kocaeli'ye döndükten sonra takibe devam eden ekipler kargocu kılığına girerek kadının paketini götürdü. Paketi aldığı sıra şüpheli kadın gözaltına alınırken açılan paketten çalınan altınlar ve paralar çıktı. Şüpheli Ş.Y. Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğüne getirilerek burada ifadesinde hırsızlığı yaptığını itiraf etti. Eski komşusunun takı töreninde takılan eşyalarını çalan kadın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: haberinburada