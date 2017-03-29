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eski koca pompalı tüfekle dehşet saçtı 3 yaralı

ESKİ KOCA POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI 3 YARALI

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde yaşayan 28 yaşındaki M.Ç.E. (Murat Çolak Eşsiz), pompalı tüfekle eski eşi 24 yaşındaki Nazlı Gök, kayınvalidesi 50 yaşındaki Ayşe Ön ve kızı 4 yaşındaki Zahtinur Eşsiz'i yaraladı.

Tarih : 29 Mart 2017, 12:55
Puan Ver : Eski Koca Pompalı Tüfekle Dehşet Saçtı 3 Yaralı(8/10)5


Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde yaşayan 28 yaşındaki M.Ç.E. (Murat Çolak Eşsiz), pompalı tüfekle eski eşi 24 yaşındaki Nazlı Gök, kayınvalidesi 50 yaşındaki Ayşe Ön ve kızı 4 yaşındaki Zahtinur Eşsiz'i yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, polis tarafından yakalanan M.Ç.E. gözaltına alındı.



 



kaynak:posta








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