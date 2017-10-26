Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Eski Kız Arkadaşına Önce Tecavüz Etti, Sonra Öldürüp İç Organlarını Yedi!

ESKİ KIZ ARKADAŞINA ÖNCE TECAVÜZ ETTİ, SONRA ÖLDÜRÜP İÇ ORGANLARINI YEDİ!

Amerika'da 36 yaşındaki Joseph Oberhansley, eski sevgilisinin evine zorla girerek önce ona tecavüz etti. Sonra da bıçakla öldürüp iç organlarını yedi.

Tarih : 26 Ekim 2017, 23:10
Puan Ver : Eski Kız Arkadaşına Önce Tecavüz Etti, Sonra Öldürüp İç Organlarını Yedi!(8/10)4

ABD'de yaşanan vaka bir vampir hikayesi değil... Eski sevgilisinin evine zorla giren saplantılı aşık, yapmadığını bırakmadı.

TECAVÜZ ETTİ, ÖLDÜRDÜ, İÇ ORGANLARINI YEDİ

Amerika'nın India eyaletinde 36 yaşındaki Joseph Oberhansley, 46 yaşındaki eski sevgilisinin evine zorla girdi. Kadına tecavüz ettikten sonra onu bıçakla öldürüp iç organlarını yedi.

DOKTORLAR YARGILANAMAZ RAPORU VERDİ

36 yaşındaki Joseph Oberhansley'in, Çarşamba günü çıkarıldığı mahkemede, kendini tedavi eden doktorların verdiği rapor doğrultusunda, yargılanmak için uygun olmadığına karar verildi.

AVUKATI RUH SAĞLIĞININ YERİNDE OLMADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Şubat ayında yapılan ilk duruşmada Oberhansley'in avukatı Brent Westerfeld, müvekkilinin kendini savunacak ve mahkemede kendisine sorulacak sorulara cevap veremeyeceğini söyleyip psikiyatri tarafından muayene edilmesi gerektiğini talep etmişti.

TEDAVİ OLDUKTAN SONRA YARGILANACAK

Psikiyatristlerin "yargılanamaz" raporu verdikleri Oberhansley, psikolojik tedavi gördükten sonra yargılanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eski  Kız  Arkadaşına  Önce  Tecavüz  Etti  Sonra  Öldürüp  İç  Organlarını  Yedi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER