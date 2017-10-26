ESKİ KIZ ARKADAŞINA ÖNCE TECAVÜZ ETTİ, SONRA ÖLDÜRÜP İÇ ORGANLARINI YEDİ!
Amerika'da 36 yaşındaki Joseph Oberhansley, eski sevgilisinin evine zorla girerek önce ona tecavüz etti. Sonra da bıçakla öldürüp iç organlarını yedi.
ABD'de yaşanan vaka bir vampir hikayesi değil... Eski sevgilisinin evine zorla giren saplantılı aşık, yapmadığını bırakmadı.
TECAVÜZ ETTİ, ÖLDÜRDÜ, İÇ ORGANLARINI YEDİ
Amerika'nın India eyaletinde 36 yaşındaki Joseph Oberhansley, 46 yaşındaki eski sevgilisinin evine zorla girdi. Kadına tecavüz ettikten sonra onu bıçakla öldürüp iç organlarını yedi.
DOKTORLAR YARGILANAMAZ RAPORU VERDİ
36 yaşındaki Joseph Oberhansley'in, Çarşamba günü çıkarıldığı mahkemede, kendini tedavi eden doktorların verdiği rapor doğrultusunda, yargılanmak için uygun olmadığına karar verildi.
AVUKATI RUH SAĞLIĞININ YERİNDE OLMADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ
Şubat ayında yapılan ilk duruşmada Oberhansley'in avukatı Brent Westerfeld, müvekkilinin kendini savunacak ve mahkemede kendisine sorulacak sorulara cevap veremeyeceğini söyleyip psikiyatri tarafından muayene edilmesi gerektiğini talep etmişti.
TEDAVİ OLDUKTAN SONRA YARGILANACAK
Psikiyatristlerin "yargılanamaz" raporu verdikleri Oberhansley, psikolojik tedavi gördükten sonra yargılanacak.
Kaynak: haberinburada
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